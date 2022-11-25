Пожилая петербурженка отдала мошенникам более 3 млн рублей

Ей позвонили "сотрудники банка".

Полицией задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки из Московского района Санкт-Петербурга. Он позвонил 84-летней пенсионерке, представившись сотрудником банка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 июля в полицию обратилась 84-летняя жительница одного из домов по 5-ому Предпортовому проезду. Она заявила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и убедил снять деньги со своего счета, чтобы передать их так называемому "сотруднику банка". Позже к ней домой после пришел неизвестный мужчина, которому она передала 3 433 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний неработающий петербуржец.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина, похитивший у москвички 3,8 млн рублей под предлогом удаления интимных фото, задержан полицией.

Фото: Piter.TV