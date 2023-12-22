Мошенники под видом брокеров выманили у жительницы Ленобласти 516 тыс. рублей

Женщина поверила, что может преуспеть в игре на бирже.

Более 500 тысяч рублей выманили мошенники у жительницы Мурино в Ленинградской области. Как стало известно Piter.TV, женщине рассказали, что играть на бирже — выгодно.

Заявление в полицию жительница Мурино подала вечером в пятницу, 2 февраля. Она рассказала, что её ввели в заблуждение по видеосвязи. Всё началось в декабре прошлого года, когда к ней обратился мужчина, представившись успешным трейдером на бирже. Мошенническим путём 56-летнюю женщину заставили перевести на чужой счёт 516 тыс. рублей.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что игрушечная граната напугала жителей проспекта Героев в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV