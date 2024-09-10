Отец депутата петербургского парламента лишился из-за мошенников более 1,2 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мошенники списали со счета 78-летнего отца депутата парламента Петербурга более 1,2 млн рублей. Об этом 10 сентября пишет 78.ru.

В отдел полиции вечером 9 сентября обратился пенсионер, рассказавший, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил, что средства пожилого мужчины находятся в опасности. Последний поверил ему и сообщил личные данные, после чего с банковского счета сумма была списана.

Злоумышленники обманули отца депутата парламента города VI и VII созывов Константина Чебыкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на Матроса Железняка задержали курьера телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV