  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Отец депутата петербургского парламента лишился из-за мошенников более 1,2 млн рублей
Сегодня, 11:59
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Отец депутата петербургского парламента лишился из-за мошенников более 1,2 млн рублей

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мошенники списали со счета 78-летнего отца депутата парламента Петербурга более 1,2 млн рублей. Об этом 10 сентября пишет 78.ru

В отдел полиции вечером 9 сентября обратился пенсионер, рассказавший, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил, что средства пожилого мужчины находятся в опасности. Последний поверил ему и сообщил личные данные, после чего с банковского счета сумма была списана. 

Злоумышленники обманули отца депутата парламента города VI и VII созывов Константина Чебыкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на Матроса Железняка задержали курьера телефонных мошенников. 

Фото: Piter.TV

Теги: депутат петербургского закса, мошенники обманули пенсионера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии