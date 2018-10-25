Депутат петербургского парламента Борис Вишневский* заплатит штраф за участие в интервью

Согласно материалам дела, он участвовал в деятельности движения "Голос"**.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 15 тыс. рублей депутата городского парламента от партии "Яблоко" Бориса Вишневского* за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Об этом пишет ТАСС 14 августа.

Согласно материалам дела, Борис Вишневский* участвовал в деятельности движения "Голос"**, которое, по данным суда, является структурным подразделением международной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"***. Она в 2021 году признана нежелательной в РФ.

В декабре 2023 года депутат дал интервью "Голосу"** на YouTube на тему президентской кампании в стране. В момент записи программы он находился в своей квартире на Васильевском острове.

Защитники Бориса Вишневского* настаивали на том, что движение "Голос"** не признано в РФ нежелательной организацией, и нет оснований утверждать о его связи с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами"*** по состоянию на 2023 год.

Бориса Вишневского* признали иностранным агентом 29 марта.

Фото: Piter.TV

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

** Внесено в реестр иностранных агентов и признано в РФ нежелательной организацией.

*** Признано в РФ нежелательной организацией.