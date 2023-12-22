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Чтобы "обнулить" кредиты, 62-летний житель Петербурга передал мошенникам 9,7 млн рублей
Сегодня, 12:02
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Чтобы "обнулить" кредиты, 62-летний житель Петербурга передал мошенникам 9,7 млн рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Выборгского района 20 апреля с заявлением обратился 62-летний горожанин, который проживает в доме 2 по Учебному переулку, и сообщил, что его обманули мошенники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионеру 13 апреля позвонили неизвестные, убеждавшие в том, что на его имя якобы оформлены кредиты в различных банках. Чтобы "обнулить" их, необходимо взять другие кредиты и перевести деньги на "безопасный", продиктованный мошенниками, счет. Последовав инструкции, мужчина оформил и снял в финансово-кредитных учреждениях 9,7 млн рублей, после чего отправил их на счета, указанные неизвестными. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: за день четверо петербуржцев перевели мошенникам около 20 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники обманули пенсионера, учебный переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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