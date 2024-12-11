Пожилая петербурженка отдала мошенникам 5 млн рублей в Учебном переулке

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Петербурге пенсионерка лишилась из-за мошенников почти 5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 9 и 10 января 72-летней женщине с неизвестных номеров звонила незнакомка, представившаяся "следователем". Последняя убедила горожанку "проверить на подлинность" все накопления и заявила, что средства заберет курьер.

Потерпевшая встречалась с неизвестными в Учебном переулке четыре раза. Всего она отдала более 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников пенсионерка лишилась квартиры на Будапештской улице.

Фото: Piter.TV