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Пожилая петербурженка отдала мошенникам 5 млн рублей в Учебном переулке
Сегодня, 9:21
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Пожилая петербурженка отдала мошенникам 5 млн рублей в Учебном переулке

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Петербурге пенсионерка лишилась из-за мошенников почти 5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 9 и 10 января 72-летней женщине с неизвестных номеров звонила незнакомка, представившаяся "следователем". Последняя убедила горожанку "проверить на подлинность" все накопления и заявила, что средства заберет курьер. 

Потерпевшая встречалась с неизвестными в Учебном переулке четыре раза. Всего она отдала более 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников пенсионерка лишилась квартиры на Будапештской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, учебный переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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