Из-за мошенников пенсионерка лишилась квартиры на Будапештской улице

Неизвестная заявила, что на счете пожилой горожанки якобы происходят мошеннические действия.

В Петербурге пенсионерка осталась без квартиры после общения с мошенниками, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 73-летней женщине с Будапештской улицы в период с 15 ноября 2024 года звонила незнакомка, представившаяся сотрудником службы безопасности. Неизвестная заявила, что на счете пожилой горожанки якобы происходят мошеннические действия, поэтому необходимо все свои накопления отправить на безопасный счет. Также злоумышленница убедила потерпевшую продать квартиру.

Пожилая петербурженка прислушалась к указаниям. А 27 ноября она перевела на указанный счет почти 4,8 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суды Петербурга предупредили о мошенниках, которые предлагают стать присяжными через SMS.

Фото: Piter.TV