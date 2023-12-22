Игрушечная граната напугала жителей проспекта Героев

Подозрительный предмет обнаружили в пятницу, 2 февраля, на проспекте Героев. В полицию обратился местный житель, который и заметил "гранату" на газоне в собственном дворе. Об этом стало известно Piter.TV.
Бдительный петербуржец обратился в полицию, когда заметил предмет, похожий на зелёную гранату с чекой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов определили, что находка — плfстиковая детская игрушка.
Указанная информация не подтвердилась. Нарушений не выявлено.
Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный петербуржец пришел в ветклинику с муляжом гранаты.
Фото: Piter.TV
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