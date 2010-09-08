  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт объяснил, как мошенники получают доступ к приложениям банков
Сегодня, 12:08
161
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт объяснил, как мошенники получают доступ к приложениям банков

0 0

В III квартале 2022 года ЦБ РФ зафиксировал хищения около 4 млрд рублей со счетов граждан.

За III квартал 2022 года мошенники похитили  со счетов россиян почти 4 млрд рублей: такую статистику приводит Центробанк. Как объяснил  директор компании "Форс технологии" Борис Косарев в беседе с телеканалом "360", такая плачевная ситуация говорит о неэффективности борьбы с аферистами.

Также завладеть счетами злоумышленники могут из-за финансовой неграмотности пользователей банковских приложений и интернет-банков, которые оставляют открытым доступ к своим средствам. 

Разговоры о повышении финансовой грамотности разбиваются об устойчивые преступные группы, вышедшие на большую дорогу по ограблению нации. А представители этих групп находятся в самих кредитных организациях, готовят списки жертв, иначе деятельность преступников просто не могла быть столь эффективной.

Борис Косарев,  директор компании "Форс технологии"

Специалист прокомментировал закон об интеграции информационных систем ЦБ и МВД для борьбы с телефонными мошенниками, подписанный президентом страны 20 октября. Косарев считает, что инициатива послужит первым шагом к реальному противодействию мошенническим действиям, поскольку  кредитные организации будут нести ответственность за ограбление россиян.

Ранее мы сообщили о том, что пособников международной сети IT-мошенников задержали в Колпино.

Фото: Pxhere

Теги: банковские мошенники, приложения банков, цб рф, эксперт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии