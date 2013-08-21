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Пособников международной сети IT-мошенников задержали в Колпино

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Фигуранты дела похищали деньги соотечественников при помощи специального оборудования для перенаправления трафика.

Петербургские полицейские пресекли деятельность троих граждан, подозреваемых в пособничестве международной сети IT-мошенников в Колпино. Предполагается, что задержанные получали деньги россиян при помощи нелегального подключения  SIM-карт к оборудованию для перенаправления трафика. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти на злоумышленников удалось через службу безопасности одного из мобильных операторов, которая и предоставила информацию о нелегальном оборудовании. Сами мошенники находились в зарубежных странах. Они звонили по мобильным телефонам петербуржцев и жителей 47-ого региона, чтобы убедить граждан в необходимости перевести средства на якобы безопасные счета. За 6 месяцев группировка подключила более 12 тыс. SIM-карт и перевела 150 млн рублей.

Во время обысков п месту задержания помимо специального оборудования было найдено несколько десятков мобильных номеров, а также интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, телефоны и свыше 1,5 тыс. SIM-карт. Всего мошенников проверят на причастность минимум к 13 эпизодам.

Возбуждены уголовные дела, объединённые в единое производство. 

Ранее мы сообщили о том, что замдиректора НИИ задержали по подозрению во взятке в Петербурге.

Видео:  пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: гу мвд рф, колпино, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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