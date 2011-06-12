Пожар на территории Апраксина двора ликвидировали за 11 часов

Из дома на Садовой улице эвакуировали 20 человек.

Накануне вечером, 13 декабря, в Центральном районе произошел пожар. На Садовой улице, 28-30, загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров. Утром 14 декабря возгорание ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

В 3-4-этажном здании, на втором этаже происходило горение обстановки на площади 150 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 19:53 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. В 0:17 пламя локализовали. В течение 2,5 часов спасатели боролись с открытым горением. В 6:49 пожар был полностью ликвидирован.

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

С огнем боролись 8 единиц техники и 36 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: в коммуналке петербуржец в наркотическом опьянении придушил и изнасиловал соседку.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер