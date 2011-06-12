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Пожар на территории Апраксина двора ликвидировали за 11 часов
Сегодня, 8:07
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Пожар на территории Апраксина двора ликвидировали за 11 часов

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Из дома на Садовой улице эвакуировали 20 человек.

Накануне вечером, 13 декабря, в Центральном районе произошел пожар. На Садовой улице, 28-30, загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров. Утром 14 декабря возгорание ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

В 3-4-этажном здании, на втором этаже происходило горение обстановки на площади 150 кв. метров.    

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу   

В 19:53 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. В 0:17 пламя локализовали. В течение 2,5 часов спасатели боролись с открытым горением. В 6:49 пожар был полностью ликвидирован.        

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

С огнем боролись 8 единиц техники и 36 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: в коммуналке петербуржец в наркотическом опьянении придушил и изнасиловал соседку.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: 1бис, апраксин двор, мчс, пожар в центре петербурга, садовая улица, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Пожар,

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