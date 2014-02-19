В коммуналке петербуржец в наркотическом опьянении придушил и изнасиловал соседку

В Адмиралтейском районе Петербурга в коммунальной квартире мужчина в наркотическом опьянении изнасиловал соседку. Об этом стало известно Piter.tv.
Около семи утра 13 декабря в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что в коммунальной квартире по Можайской улице её муж изнасиловал соседку.
На месте по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний мужчина. Он, находясь в наркотическом опьянении, придушил и изнасиловал свою 59-летнюю соседку, пенсионерку. Женщина получила повреждение мягких тканей шеи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, кражи
Ранее подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно.
Фото: Piter.tv
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