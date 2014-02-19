В коммуналке петербуржец в наркотическом опьянении придушил и изнасиловал соседку

В полицию позвонила жена мужчины.

В Адмиралтейском районе Петербурга в коммунальной квартире мужчина в наркотическом опьянении изнасиловал соседку. Об этом стало известно Piter.tv.

Около семи утра 13 декабря в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что в коммунальной квартире по Можайской улице её муж изнасиловал соседку.

На месте по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний мужчина. Он, находясь в наркотическом опьянении, придушил и изнасиловал свою 59-летнюю соседку, пенсионерку. Женщина получила повреждение мягких тканей шеи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, кражи

Ранее подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно.

Фото: Piter.tv