В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попали четверо медвежат

Сотрудники заповедника отметили, что медвежата до сих пор держатся рядом с матерью, хотя первый месяц лета близится к концу.

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела четырех подросших медвежат. Благодаря кадрам специалисты Ленобласти смогли лучше узнать повадки животных.

Как оказалось, один из медвежат является перфекционистом. Он подошел к установленной камере, которая была криво установлена, поправил её лапой и вновь устремился за своими братьями.

Второй медвежонок в это время спокойно лакомился травой. А третий лесной житель аккуратно перешагивал препятствие, поднимая лапу словно гимнаст.

Сотрудники заповедника отметили, что медвежата до сих пор держатся рядом с матерью, хотя первый месяц лета близится к концу.

В прошлом месяце это семейство уже попадало в фотоловушки заповедника.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник