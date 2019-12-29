Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады

Всего в Ленинградском зоопарке проживает два белых медведя.

В четверг, 27 февраля, Ленинградский зоопарк отметил Международный день белого медведь. В честь этого пресс-служба зоопарка поделилась фотографиями детенышей медведицы Услады разных лет на своей страничке в Instagram.

За время пребывания в учреждении она стала мамой 16 раз. Некоторые медвежата переехали в такие отдаленные уголки как Австралия, Канада и Китай.

Вторая медведица Ленинградского зоопарка — это Хаарчаана, внучка Услады. Она родилась в якутском зоопарке, но через год переселилась в Петербург. Родственники проживают в соседних вольерах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.

Фото: pixabay.com, пресс-служба Ленинградского зоопарка / Instagram

⠀

