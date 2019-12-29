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Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады
Сегодня, 20:00
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Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады

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Всего в Ленинградском зоопарке проживает два белых медведя.

В четверг, 27 февраля, Ленинградский зоопарк отметил Международный день белого медведь. В честь этого пресс-служба зоопарка поделилась фотографиями детенышей медведицы Услады разных лет на своей страничке в Instagram.

За время пребывания в учреждении она стала мамой 16 раз. Некоторые медвежата переехали в такие отдаленные уголки как Австралия, Канада и Китай. 

Вторая медведица Ленинградского зоопарка — это Хаарчаана, внучка Услады. Она родилась в якутском зоопарке, но через год переселилась в Петербург. Родственники проживают в соседних вольерах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде

Фото: pixabay.com, пресс-служба Ленинградского зоопарка / Instagram 

 

Теги: белые медведи, зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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