Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады

В четверг, 27 февраля, Ленинградский зоопарк отметил Международный день белого медведь. В честь этого пресс-служба зоопарка поделилась фотографиями детенышей медведицы Услады разных лет на своей страничке в Instagram.
За время пребывания в учреждении она стала мамой 16 раз. Некоторые медвежата переехали в такие отдаленные уголки как Австралия, Канада и Китай.
Вторая медведица Ленинградского зоопарка — это Хаарчаана, внучка Услады. Она родилась в якутском зоопарке, но через год переселилась в Петербург. Родственники проживают в соседних вольерах.
Ранее Piter.TV сообщил о том, нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.
Фото: pixabay.com, пресс-служба Ленинградского зоопарка / Instagram
⠀
Обсуждение ( 0 )