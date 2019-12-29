Петербуржцы спасли болеющую собаку, которую выкинули в мусорный бак

Малыша выкинули вместе с переноской.

В соцсетях жители ЖК "Палацио" на 26-ой линии Васильевского острова поделились ужасной историей: вечером в четверг, 27 февраля, в мусорном баке обнаружили переноску, в которой жалобно скулил выкинутый пес.

Его нашли спустя час, а нерадивого хозяина вычислили по камерам. На записях видно, как девушка азиатской внешности заходит в лифт с переноской, выходит на улицу и возвращается уже без нее. Как утверждают петербуржцы, ведется следствие. Замерзшую и почти наголо остриженную собаку сразу отвезли к ветеринару. Деньги на лечение собирали всем домом.

"У нее был выявлен неинфекционный энцефалит. Болезнь купируется, шансы на снятие воспаления в головном мозге вполне реальные", — делятся спасители.

Йоркширкского терьера назвали Гарри, в честь Гарри Поттера, мальчика, который выжил.

Ранее мы сообщали, что рядом с Кронверским мостом утонула собака.

Фото: "Вконтакте" / "ЖК Палацио"