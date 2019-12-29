  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:27
16
Arinablinova
Код вставки плеера

Рядом с Кронверским мостом утонула собака

0 0

Спасатели пытались спасти пса, но не успели.

Ничто так не ранит человеческое сердце так, как смерть четвероногого друга — особенно, если она произошла случайно. В воскресенье, 1 марта, с Кронверского моста в воду упала собака. В распоряжении Piter.tv оказались грустные кадры.

Казалось бы, псу повезло: совсем рядом с мостом находится водно-спасательный пункт, дежурные которого тут же кинулись в лодку, чтобы спасти животное. Однако, когда спасатели выловили собаку из воды за маленькую оранжевую курточку, питомец уже не дышал.

Ранее мы писали, что Колпинский школьник спас из ледяной воды девочку и ее собаку.

Виде: Piter.tv

 

Теги: видео, собака, спасатели, утонула собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии