Колпинский школьник спас из ледяной воды девочку и ее собаку

Прохожие даже не успели вызвать спасателей – мальчик справился сам.

В школе №401 18 февраля чествовали ученика 8-го класса Семёна Уварова, спасшего провалившуюся под лед девочку и ее собаку.

Неделей раньше мальчик выгуливал свою собаку в сквере у Адмиралтейской улицы и увидел, как недалеко от памятника Меншикову под лед провалилась крупная собака и ее юная хозяйка – пес выскочил на замерзший водоем, перемахнув через парапет. Гуляющие неподалеку люди не успели вызвать спасателей – школьник бросился на помощь, отдав поводок своей собаки двум прохожим. Сначала мальчик вытянул из полыньи девочку и довел ее до берега, затем выволок из воды собаку. Спасенных школьник проводил домой.

В местной администрации пообещали наградить юного спасателя.

Ранее на карьере под Шапками полицейский утопил квадроцикл.

Фото: МО Колпино / "ВКонтакте"