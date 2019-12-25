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Колпинский школьник спас из ледяной воды девочку и ее собаку
Сегодня, 10:35
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himif

Колпинский школьник спас из ледяной воды девочку и ее собаку

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Прохожие даже не успели вызвать спасателей – мальчик справился сам.

В школе №401 18 февраля чествовали ученика 8-го класса Семёна Уварова, спасшего провалившуюся под лед девочку и ее собаку.

Неделей раньше мальчик выгуливал свою собаку в сквере у Адмиралтейской улицы и увидел, как недалеко от памятника Меншикову под лед провалилась крупная собака и ее юная хозяйка – пес выскочил на замерзший водоем, перемахнув через парапет. Гуляющие неподалеку люди не успели вызвать спасателей – школьник бросился на помощь, отдав поводок своей собаки двум прохожим. Сначала мальчик вытянул из полыньи девочку и довел ее до берега, затем выволок из воды собаку. Спасенных школьник проводил домой.

В местной  администрации пообещали наградить юного спасателя.

Ранее на карьере под Шапками полицейский утопил квадроцикл.

Фото: МО Колпино / "ВКонтакте"

Теги: колпино, провалился под лед, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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