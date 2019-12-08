На карьере под Шапками полицейский утопил квадроцикл

На льду в этом карьере уже трое погибли этой зимой.

Портал 47news сообщил, что 15 февраля на 5-ом километре у поселка Шапки затонул квадроцикл. Хозяином оказался 25-летний частковый ОМВД по Пушкинскому району Петербурга. Вместе с ним был его друг. Мужчины не пострадали. Сотруднику полиции пришлось проехать в отделение.

Неделю назад на этом же льду утонули трое: пожилая пара и маленькая девочка. В тот день на лед сначала вышел отец с двумя детьми, а после них прогуляться по льду решили пенсионеры. Все они провалились — удалось спасти только мужчину и одного ребенка.

МЧС не раз предупреждало жителей города и области, что выходить на лед этой зимой опасно: из-за погоды вода не может замерзнуть.

Ранее мы писали, что появилось видео того, как полицейские спасали упавшего в канал Грибоедова мужчину.

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