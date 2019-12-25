С начала зимы в Петербурге и Ленобласти утонули 13 человек

Тонкий ледяной покров оказался опаснее коронавируса.

С начала зимы в Петербурге и Ленобласти ушли под несформировавшийся лед 13 человек. Такие цифры зачитали журналистам глава петербургского ПСС Юрий Данчук и начальник ГИМС Ленобласти Геннадий Корсунов.

Спасатели подчеркнули, что лед на всех патрулируемых ими водных объектах довольно тонок из-за слишком теплой погоды и опасен для петербуржцев. Корсунов назвал состояние льда в городе и области серьезнее эпидемии коронавируса: от болезни можно вылечиться, а выбраться из полыньи трудно. Спасатели за зиму 87 раз выезжали к тонущим петербуржцам, троих не удалось вытащить живыми.

Некоторые горожане даже смогли обойтись без помощи МЧС и выбраться из холодной воды самостоятельно.

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