Лыжник провалился под лёд на Орловском пруду и самостоятельно выбрался

О состоянии мужчины ничего неизвестно.

Днем 7 февраля в поселке Стрельна МЧС приехали на необычный вызов – спасателям сообщили, что на Орловском пруду под лёд провалился человек, рассказали в пресс-службе структуры.

Прибывшие спасатели увидели только полынью и следы от лыж на снегу. Как выяснилось от очевидцев, провалившийся в воду лыжник самостоятельно выбрался из пруда и ушел. Помощь медиков спортсмен не получал, о его состоянии информации не появлялось.

Тем временем, на Лахтинском разливе ищут тело утонувшей девочки. Школьница провалилась под лед вчерашним вечером.

Фото: Денис Конохов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"