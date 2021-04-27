Лыжник из Ленобласти попал в тройку лидеров на первенстве России

Глеб Беляев принес Ленобласти серебро в гонке на 10 километров.

В копилке Ленинградской области еще одна медаль всероссийского уровня. 19 февраля лыжник Глеб Беляев завоевал серебро на первенстве России среди юниоров и юниорок 19–20 лет. Соревнования проходят в деревне Кононовская Архангельской области. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Ленобласти

В четверг участники бежали 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. Беляев финишировал в тройке лидеров, уступив Матвею Кетову и Андрею Сахарову. Еще один представитель Ленобласти Иван Борисов тоже попал в десятку — он пришел к финишу девятым.

Ранее сообщалось, что в условиях отстранения от международных стартов российские паралимпийцы переключились на внутренние соревнования. Как рассказал тренер сборной Петербурга по горнолыжному спорту для лиц с ПОДА Сергей Александров-Толстой, сейчас спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях внутри страны несколько раз в месяц, что позволяет поддерживать высокий тонус и соревновательную форму.

Фото: Комитет по спорту ЛО