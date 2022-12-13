Тренер лыжников-паралимпийцев из Петербурга рассказал о спорте в период санкций 

Сейчас у российских горнолыжников есть возможность участвовать в российских соревнованиях несколько раз в месяц.

Тренер сборной Санкт-Петербурга по горнолыжному спорту лиц с повреждениями опорно-двигательной системы рассказал, как команда петербургских лыжников проводит соревновательный сезон в условиях санкций. По словам Сергея Александрова-Толстого невозможность участия российских спортсменов в международных стартах способствует тому, что внутри страны соревнования устраивают каждый месяц.

Конкретно для нашей сборной это кайф! Обычно, как это бывало, сборная России уезжала в Европу и не возвращалась, там они ездили по соревнованиям, потому что таков путь большого спорта. Не потому что там лучше, а так как там проходят соревнования. Еще до пандемии был проведен Кубок мира на Сахалине, то есть были попытки привести к нам тоже. Так или иначе спортсмену уезжают туда и приезжают только на Чемпионат России. А сейчас у нас каждый месяц проходят Кубки России, и у нас есть возможность приезжать и привозить туда новичков, и это классно! Сергей Александров-Толстый, лыжник-паралимпиец, тренер сборной Петербурга по горнолыжному спорту лиц с ПОДА

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