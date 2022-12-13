"Мне 41, я на протезах и здоровее большинства": история Сергея Александрова-Толстого

Петербуржец рассказал, как после потери ног заново стать "суперменом" и своим примером помогать другим.

Сергей Александров-Толстый – горнолыжник на протезах, который продолжает покорять снежные вершины несмотря на серьезную травму, а также тренирует ребят с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсменов сборной Петербурга по горнолыжному спорту. Piter.TV узнал историю уникального петербуржца.

До 8 класса я был страшно болезненным ребенком, от каждого чиха я сразу заболевал, то простуда, то ангина. А потом у меня появились друзья, которые предложили мне пробежать дистанцию 500 метров, я подумал, что они сумасшедшие, потому что 1 км пробежаться – это уже было событием для меня. Но они втянули меня в это дело, и я начал бегать. За очень короткое время я перестал болеть вообще, для меня это стало фантастическим открытием, и к 2008 году я стал суперменом, я мог бежать двое-трое суток без перерыва. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

В это же время Сергей занимался профессиональным альпинизмом. Вместе с командой он совершал длительные автономные путешествия по горам.

На простой тренировке на Эльбрусе, там, где не нужна групповая страховка, я ее все-таки потерял и кубарем катился пару километров. В итоге у меня открытые переломы обеих ног, просто ноги разорваны были на ткани. В больницу я попал только через 30 часов. То, что я живой остался, это большое чудо. Суть в том, что я остался без ног, а раньше был суперменом, и ты лежишь в больнице, заново учишься ходить. И я начал опять болеть, то есть это состояние из детства, оно возвращается. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

Тогда для Сергея начался длительный этап восстановления, однако тренировки в тренажерном зале не интересовали его, поэтому выбор пал сначала на бег, а после – на горные лыжи.

Мы попробовали, но первый раз у меня вообще ничего не получилось. Через год я вернулся к этому снова. Это ощущение свободы: ты еле ходишь, каждый шаг – это событие, и вдруг ты скользишь, почти летишь. Предвкушение этого чувства изменило мое состояние, и я начал этим серьезно заниматься. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

В 2018 году Сергею удалось принять участие в зимних Паралимпийских играх. Он стал единственным спортсменом из Петербурга, который выезжал на Паралимпиаду.

Путь это огромный, речь идет о том, что нужно просто попасть на Чемпионат России, выступить там достойно, чтобы попасть в сборную, у нас сильнейшая сборная в мире. Это полное погружение. В прошлом году наш спортсмен Ваня вошел в сборную, и за год он дома был всего 12 дней. Это вся жизнь без остатка. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

По словам Сергея продолжать тренироваться и соревноваться в подобном формате очень сложно, так как у лыжника есть жена и дети, а также основная работа. Сейчас Сергей продолжает участвовать в стартах и показывать высокие результаты, а также тренировать подрастающее поколение.

Основная деятельность больше тренерская, у нас в городе сейчас немыслимое количество спортсменов: у нас в сборной Петербурга четыре человека, двое из них в составе сборной России. Моя роль в данном вопросе это, как когда-то мне помогали очень много людей, так и я стараюсь помочь ребятам. Это спорт, который невозможно сделать одному. Но у каждого своя судьба, мы не можем собраться здесь все вместе, потому что каждый тренируется в своем формате. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

Спортсменов Ваню и Сашу сложно застать на петербургских склонах, так как тренировочный график ребят расписан по дням: в декабре спортсмены привезли с Кубка России в Ханты-Мансийске серебряные и бронзовые медали. В этом сезоне команде предстоит выступить на соревнованиях в Абзаково, на Сахалине и в Таштаголе.

Паралимпийский спорт с каждым годом становится все ближе к здоровому спорту, это максимально конкурентный спорт. Все, кто в этом участвуют, это фанатики. Я понимаю, что это трудно и тяжело, но в то же время понимаю, какая это бешеная энергия, какое это сумасшедшее здоровье. Мне 41, я на протезах и здоровее большинства сверстников, я не знаю сверстников здоровее себя. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

В команде с Сергеем тренируются не только ребята, которые с малых лет стоят на лыжах и строят спортивную карьеру, но и те, кто только начинает свой путь в горнолыжном спорте. Например, Максим, у него ДЦП, но несмотря на небольшой опыт, он уже выступает на российских соревнованиях.

Я буду очень рад видеть новеньких ребят, но люди должны быть готовыми к тому, что многое нужно будет делать самому. Это про собственную работу, про фанатизм, и если человек действительно очень хочет, то мы будем рады вместе делать большое дело. Сергей Александров-Толстый, лыжник-параолимпиец, тренер сборной Петербурга

Ранее эксперт рассказала, как в Петербурге помогают людям с инвалидностью найти работу.

Видео, фото: Piter.TV