Чемпионат России по горнолыжному спорту пройдёт в Ленобласти

По информации председателя регионального комитета по физкультуре и спорту, уже был создан оргкомитет, в который вошли представители силовых структур и исполнительные органы власти региона.

В период с 4 по 6 апреля на территории курорта "Снежный" в Ленинградской области состоится завершающий этап Чемпионата России по горнолыжному спорту. Более 250 лучших спортсменов страны, представляющих 20 регионов, сойдутся в соревнованиях. Команда из 47-го региона выступит на финале в двух составах: основной и резервный, в общей сложности составляющих 12 человек. Состязания пройдут в дисциплинах "командные старты" и "параллельный слалом".

Выбор Ленинградской области второй год подряд для проведения высокопрофессиональных соревнований объясняется качественной организацией мероприятий и успешным проведением в прошлом году здесь финала Кубка России. По информации председателя регионального комитета по физкультуре и спорту, уже был создан оргкомитет, в который вошли представители силовых структур и исполнительные органы власти региона.

Трассы для проведения соревнований уже готовы. Несмотря на раннюю весну, спортсменам удалось обеспечить однометровый слой спрессоованного снега. Зрителей ждут приятные сюрпризы, так как запланировано приглашение легенды советского горнолыжного спорта.

Ранее мы сообщили о том, что жители Кингисеппа начали получать воду после аварии на станции водоочистки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)