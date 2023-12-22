Жители Кингисеппа начали получать воду после аварии на станции водоочистки

Жители города будут обеспечены водой после 20:00.

На станции водоочистки вблизи Кингисеппа 25 марта произошла авария. Ее устранили к 18:40 специалисты "Леноблводоканала", рассказали в пресс-службе администрации региона.

На месте аварии, произошедшей на водоводе, который используется для промывки контактных осветлителей, работали три бригады – 18 человек. Кроме того, специалисты откачали воду из затопленных помещений.

На данный момент идет поэтапный запуск насосов, подающих очищенную воду в сеть Кингисеппа. Жители города будут обеспечены водой после 20:00.

На время отключения воды организован подвоз питьевой воды по четырем адресам: бульвар Победы, 2/43 (торговый центр "Вернисаж"), Аптекарский переулок, 4, Октябрьская улица, 9, и Большая Советская улица, 41.

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы произошел на проспекте Энгельса.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти