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В Ленобласти пройдет Кубок России по горнолыжному спорту
Сегодня, 14:47
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пройдет Кубок России по горнолыжному спорту

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Соревнования продлятся до 2 декабря и пройдут в Кировском районе.

В конце ноября в Кировске стартует Кубок России по горнолыжному спорту, а 27 и 28 ноября пройдут всероссийские соревнования на спортивном горнолыжном комплексе Кировской школы олимпийского резерва. Об этом пишет "Арктический обозреватель".

Более 60 профессионалов старше 18 лет примут участие в соревнованиях, включая спортсменов из сборной страны. 

Соревнования будут проводиться с 28 ноября по 2 декабря, и более 120 лучших спортсменов из 16 регионов примут участие. В рамках первого этапа Кубка соревнования пройдут в дисциплинах "слалом" и "слалом гигант", а второй этап состоится 4 и 5 декабря в горнолыжном комплексе "Салма" в Полярных Зорях. 

Ранее сообщалось, что в Пикалево откроют трассу для лыжников и роллеров.

Фото: pxhere

Теги: горнолыжный спорт, ленобласть, соревнования
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости Ленинградской области,

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