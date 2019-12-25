Тело утонувшей в Лахтинском разливе девочки еще не найдено

Провалившийся под лед вместе с ней подросток жив.

Вечером 6 февраля на Лахтинском разливе на территории Юнтоловского заказника под лед провалились два человека. Изначально не было известно, кто оказался в холодной воде, однако сообщалось, что спасатели вытащили одного пострадавшего живым, а второго спасти не смогли.

По информации петербургского МЧС 7 февраля, вторым человеком оказалась 14-летняя девочка, рядом на льду обнаружен ее рюкзак со школьными принадлежностями. Тело подростка искали в полынье всю ночь, спасательные отряды в это время прочесывали ближайшую лесополосу, чтобы отработать все версии пропажи школьницы. Поиски пока ни к чему не привели. Поиски утопленницы, сообщили в МЧС, продолжат сегодня. К операции подключат беспилотные летательные аппараты.

Выжившим был ровесник и друг школьницы, мальчика госпитализировали с серьезным обморожением.

Ранее МЧС оставили экстремала рыбачить на тонком льду Невской губы.

Фото: Piter.TV