МЧС оставили экстремала рыбачить на тонком льду Невской губы

С рыбаком провели воспитательную беседу.

В Приморском районе отчаянные рыбаки не дождались крепкого льда и отправились охотиться на тонкий. После длительного тепла водоемы в Петербурге только начали покрываться льдом благодаря небольшому минусу в последнее время. Издание "Мегаполис" заметило рискового рыбака на Невской губе в Приморском районе.

Смелого охотника на рыбу вскоре после выхода на лед заметили городские спасатели. Подплыв к рыбаку на катере, спасатели поговорили с мужчиной и снова уплыли. По словам пресс-службы МЧС, с экстремальными рыбаками чаще всего проводят воспитательную беседу и с их согласия увозят с тонкого льда. Насильно перевезти человека в более безопасное место МЧС не могут, однако рыбаки могут попасть под штрафы за нарушение постановления городского правительства о запрете выхода на лед.

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Фото: Piter.TV