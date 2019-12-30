Из Охты у бизнес-центра на улице Химиков вытащили мужчину

Днем 31 января петербургские спасатели вытащили из полыньи на реке Охте мужчину. Петербуржец провалился под лед недалеко от бизнес-центра на улице Химиков, 28. Об этом сообщила городская МЧС.
До приезда спасателей мужчину пытались вызволить из ледяной ловушки два человека. Незнакомые спасители не пострадали, а мужчину, извлеченного из воды веревкой, передали в больницу в тяжелом состоянии.
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Фото: Piter.TV; скрин Google-карты
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