Из Охты у бизнес-центра на улице Химиков вытащили мужчину

Провалившийся под лед петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Днем 31 января петербургские спасатели вытащили из полыньи на реке Охте мужчину. Петербуржец провалился под лед недалеко от бизнес-центра на улице Химиков, 28. Об этом сообщила городская МЧС.

До приезда спасателей мужчину пытались вызволить из ледяной ловушки два человека. Незнакомые спасители не пострадали, а мужчину, извлеченного из воды веревкой, передали в больницу в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV; скрин Google-карты