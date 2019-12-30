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Из Охты у бизнес-центра на улице Химиков вытащили мужчину
Сегодня, 13:37
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himif

Из Охты у бизнес-центра на улице Химиков вытащили мужчину

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Провалившийся под лед петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Днем 31 января петербургские спасатели вытащили из полыньи на реке Охте мужчину. Петербуржец провалился под лед недалеко от бизнес-центра на улице Химиков, 28. Об этом сообщила городская МЧС.

До приезда спасателей мужчину пытались вызволить из ледяной ловушки два человека. Незнакомые спасители не пострадали, а мужчину, извлеченного из воды веревкой, передали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что пожар в резиновом цеху на Октябрьской набережной локализовали.

Фото: Piter.TV; скрин Google-карты

Теги: мчс, охта, провалился под лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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