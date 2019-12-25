Из Лахтинского разлива достали двух человек

Один из них не подает признаков жизни.

Вечером 6 февраля в воде в Приморском районе оказались два человека. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

О происшествии на Шуваловском проспекте у дома №76 стало известно в 17:50. Спасатели извлекли подростка из воды, его передали бригаде СМП для осмотра. Также в воде обнаружили еще одного человека без признаков жизни.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стала известна причина пожара в доме на Каменноостровском.

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