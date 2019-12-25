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Из Лахтинского разлива достали двух человек
Сегодня, 19:07
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nadezhda_sib

Из Лахтинского разлива достали двух человек

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Один из них не подает признаков жизни.

Вечером 6 февраля в воде в Приморском районе оказались два человека. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

О происшествии на Шуваловском проспекте у дома №76 стало известно в 17:50. Спасатели извлекли подростка из воды, его передали бригаде СМП для осмотра. Также в воде обнаружили еще одного человека без признаков жизни. 

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стала известна причина пожара в доме на Каменноостровском. 

Фото: pixabay.com 

Теги: лахтинский разлив, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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