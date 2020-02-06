Стала известна причина пожара в доме на Каменноостровском

Стало известно, из-за чего загорелось перекрытие в старом доме.

Piter.tv стало известно, что случилось перед тем, как в доме №6 на Каменноостровском проспекте в Петербурге произошел пожар. Нам стало известно, что в доме произошел взрыв бытового газа. Это произошло из-за того, что строители во время ремонта повредили газовую колонку в квартире. После этого загорелось перекрытие.

Ранее мы сообщали о том, что по информации ГУ МЧС, в доме №6 по Каменноостровскому проспекту загорелись перекрытия в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия на улицу пришлось выйти 40 горожанам. Пожар был локализован в 15:40 часов. Спустя семь минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, обращений за медицинской помощью зафиксировано не было.

Видео: Piter.tv