Из-за пожара в доме на Каменноостровском эвакуировали 40 человек

Информации о пострадавших нет, уточнили спасатели.

Днем в четверг, 6 января, на Петроградской стороне произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Петербургу, в 14:52 в доме №6 по Каменноостровскому проспекту загорелись перекрытия в двухкомнатной квартире на втором этаэе пятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия на улицу пришлось выйти 40 горожанам. Пожар был локализован в 15:40 часов. Спустя семь минут было ликвидировано открытое горение, уточнили в ГУ МЧС. Пострадавших нет, обращений за медицинской помощью зафиксировано не было.

Ранее мы сообщали о том, что при квартирном пожаре в Выборгском районе погибла кошка.

Фото: Pixabay