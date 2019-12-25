При квартирном пожаре в Выборгском районе погибла кошка

В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 5 "квадратов".

В четверг, 6 февраля, в Выборгском районе загорелась квартира. Во время пожара пострадал домашний питомец. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

По данным ведомства, возгорание произошло в комнате площадью 20 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар произошел из-за неисправной проводки. В квартире погибла только кошка.

С огнём боролись девять человек и две единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино очередной прорыв трубы. Улицы заволокло паром.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Артем Бурлака