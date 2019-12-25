При квартирном пожаре в Выборгском районе погибла кошка

В четверг, 6 февраля, в Выборгском районе загорелась квартира. Во время пожара пострадал домашний питомец. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.
По данным ведомства, возгорание произошло в комнате площадью 20 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар произошел из-за неисправной проводки. В квартире погибла только кошка.
С огнём боролись девять человек и две единицы техники.
Ранее мы сообщали о том, что в Купчино очередной прорыв трубы. Улицы заволокло паром.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Артем Бурлака
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