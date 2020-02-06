В Купчино очередной прорыв трубы. Улицы заволокло паром 

Оперативные бригады уже прибыли на место и ликвидируют вытекание воды.

В четверг, 6 февраля, в Купчино прорвало трубу с горячей водой. Улицы заволокло паром. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на улице Ярослава Гашека около дома №9. По словам очевидцев, пострадавших нет.

"Весь двор в пару, дышать нечем. Но вроде бы никто не обварился, все соблюдают меры предосторожности", —сказано в сообщении.

Местные жители сообщают о больших лужах из кипятка. В настоящее время на место аварии прибыли оперативные бригады, они ликвидируют вытекание воды. Известно, что движение перекрыто.

Ранее мы сообщали о том, что на Дороге Жизни перевернулся автомобиль.

Видео:Piter.TV, Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Дарья Соловьева