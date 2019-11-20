На Дороге Жизни перевернулся автомобиль

Водитель серьезно не травмировался.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария. На Дороге Жизни автомобилист не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось. Это произошло вечером 5 февраля около поселка Корнево.

Наш мобильный корреспондент рассказал, что водитель предположительно не пострадал. На место оперативно добрались экстренные службы. Вероятной причиной того, что машиной стало тяжело управлять, стали плохие погодные условия.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Будапештской улице сгорел BMW.

Фото и видео: Piter.tv

