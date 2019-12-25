На Будапештской улице сгорел BMW

Пламя затронуло соседние машины.

Во Фрунзенском районе Петербурга поздно вечером 5 февраля загорелась иномарка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Машина заполыхала около дома 87 корпус 2 по Будапештской улице. На место выехала бригада ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании экстренная служба получила около 21:46 вечера. Проблема возникла с иномаркой BMW. Чуть позже огонь перекинулся на стоящие поблизости автомобили. У двух соседних транспортных средств обгорели детали кузова. не повезло "КИА" и "Хендаю". Водители остальных машин постарались отогнать их как можно дальше.

На ликвидацию пламени у пожарных ушло около 15 минут. С ситуацией удалось справиться к 22 часам вечера. Некоторые отметили, что во время тушения слышали звуки, напоминающие взрывы. У многих дрожали окна. На месте работали девять человек личного состава ведомства и три единицы спецтехники.

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Фото и видео: Вконтакте/Андрей Эпов

