На территории сестрорецкой больницы разгорелся строительный мусор

Огонь занялся в контейнере со стройотходами.

В среду, 5 февраля, на территории больницы №40 в Сестрорецке произошел пожар, сообщила пресс-служба городской МЧС. В 12.46 у здания учреждения разгорелся контейнер, наполненный строительным мусором. Также пламя занялось в лежащем на территории мусоре

Спустя 15 минут огнеборцы уже ликвидировали пожар и проливали 20 квадратных метров пострадавшей площади. О человеческих жертвах информации не поступало.

Ранее в Петербурге продавец оружейного магазина случайно отстрелил себе палец.

Фото: Владислав Мишанин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"