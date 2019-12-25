На территории сестрорецкой больницы разгорелся строительный мусор

В среду, 5 февраля, на территории больницы №40 в Сестрорецке произошел пожар, сообщила пресс-служба городской МЧС. В 12.46 у здания учреждения разгорелся контейнер, наполненный строительным мусором. Также пламя занялось в лежащем на территории мусоре
Спустя 15 минут огнеборцы уже ликвидировали пожар и проливали 20 квадратных метров пострадавшей площади. О человеческих жертвах информации не поступало.
Ранее в Петербурге продавец оружейного магазина случайно отстрелил себе палец.
Фото: Владислав Мишанин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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