Спасатели выдвинулись в горы для эвакуации тел погибших на Эльбрусе

Всего в операции задействованы 22 человека.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел туристов, которые погибли в ночь на 24 сентября. Об этом сообщается на официальной странице Эльбрусского отряда в Instagram.

Всего в операции задействованы 22 спасателя.

Работы на Эльбрусе осложняются сильным ветром. В настоящее время к телам погибших пытаются добраться спасатели Эльбрусского отряда в количестве 22 человек из сообщения Эльбрусского отряда

Напомним, 23 сентября группа альпинистов, состоявшая из 23 человек, начала восхождение на Эльбрус. Позже вследствие ухудшающихся погодных условий туристы запросили помощь. Во время спуска с горы пятеро человек погибли. По предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. В настоящее время выжившие туристы находятся под наблюдением медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет ударила молния.

Видео: Instagram/elbrusskii_vpso