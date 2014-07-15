Стало известно, как себя чувствуют выжившие участники экспедиции на Эльбрус

Более 10 альпинистов попали в больницу. Еще двое находятся в реанимации. Среди пострадавших есть петербуржцы.

Появилась информация о состоянии здоровья альпинистов, которых спасли сотрудники МЧС во время бури на Эльбрусе. Их жизням ничего не угрожает. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Одна из пациенток уже хорошо себя чувствует и просится домой. Если в течение нескольких дней новых жалоб не появится, ее отпустят на амбулаторное лечение.

Еще один пациент попросил о помощи психологов. Мужчина тяжело переживает случившееся и нуждается в диалоге со специалистом. Кроме того, у пострадавшего наблюдается повышенная температура тела.

Напомним, в четверг, 23 сентября, стартовал поход на Эльбрус, организатором которого стал петербургский предприниматель. Спустя 4 часа началась сильная пурга, а температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. Вечером того же дня группа из 19 туристов позвонила в службу спасения. Альпинисты находились на высоте 5,4 тыс. метров. Трое из участников похода погибли до обнаружения команды спасателями.

Фото: Piter.tv