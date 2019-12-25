Организатором смертельного восхождения на Эльбрус оказался бизнесмен из Мурино

Скалолазы погибли во время спуска с вершины.

Организатором туристического похода на Эльбрус, в котором скончались пять человек, оказался 50-летний предприниматель из Петербурга Денис Алимов. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Еще в 2019 году он зарегистрировал ИП, которое занималось проведением экскурсионных туристических выездов самостоятельными гидами. Проект Elbrus.Guide появился раньше - в 2015 году. Экспедиция проводится в Пятигорске. На сайте компании указано, что подняться на стратовулкан можно вместе с местными альпинистами.

Экспедиция стартовала 23 сентября в 10 утра. Спустя 4 часа началась сильная пурга, а температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. Вечером того же дня группа из 19 туристов позвонила в службу спасения. Альпинисты находились на высоте 5,4 тыс. метров. Трое из участников похода погибли до обнаружения команды спасателями. Среди скончавшихся оказалась 32-летняя жительница Петербурга.

Сотрудники службы спасения успели помочь 14 туристам. Некоторые и них получили серьезные переломы и переохлаждение.

Возбуждено уголовное по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за непогоды спасатели не спустили с Эльбруса тела трех погибших альпинистов.

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