Из-за непогоды спасатели не спустили с Эльбруса тела трех погибших альпинистов

Погибли пятеро человек.

Неблагоприятные погодные условия не позволяют спасателям спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Работы возобновят утром в субботу, 25 сентября.

Утром 23 сентября группа альпинистов, состоявшая из 23 человек, начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Путь, несмотря на ухудшающиеся погодные условия, продолжили 19 человек. В районе 14 часов начался сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости. Во время спуска пятеро человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Остальных альпинистов эвакуировали спасатели, они находятся под наблюдением медиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее петербургский врач, покорившая Эльбрус, рассказала об опасностях восхождения.

Видео: Instagram / elbrusskii_vpso