Петербургский врач, покорившая Эльбрус, рассказала об опасностях восхождения

Она также прокомментировала трагедию с исчезновением альпинистов.

Врач акушер-гинеколог городской больницы Святого Георгия Ольга Ларина в августе этого года покорила две вершины – Эльбрус и Казбек. Она рассказала "Петербургскому дневнику" об опасностях восхождения, с которыми могли столкнуться альпинисты на Эльбрусе, попавшие в метель.

Как рассказала врач, в этом году она впервые в жизни решилась покорить две самые высокие вершины страны. К восхождению Ольга готовилась почти год, в этом ей помогали опытные инструкторы.

По словам врача, в горах может случиться разное. Ларина вспоминает, что в Приэльбрусье группе пришлось ждать хорошей погоды, чтобы встретить рассвет на Эльбрусе. Однако этого не произошло. На маршруте Казбек с севера альпинисты ощутили на себе ледяной дождь, а после группа попала в грозовое облако на высоте в 4500 метров.

Это горы… Риски всегда есть. Там может случиться все что угодно. Ты не знаешь наверняка, вернешься или нет… Очень страшно. Ольга Ларина

Ранее стало известно, что вечером 23 сентября альпинисты запросили помощь у спасателей из-за ухудшения погодных условий: началась пурга, ветер дул с порывами до 70 метров в секунду. В метель попали 19 человек, из них пятеро погибли. Остальных альпинистов эвакуировали.

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