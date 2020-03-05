Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти

Спасены были 14 человек.

При восхождении на Эльбрус в метель попали 19 человек, из них пятеро погибли. Остальных альпинистов эвакуировали. Об этом сообщает МЧС.

Отмечается, что спасательная операция завершилась примерно в 03:00 24 сентября. На поляну Азау на ратраках было спущено 14 человек, их передали врачам.

Так, альпинисты запросили помощь вечером 23 сентября. Дело в том, что началась пурга, ветер дул с порывами до 70 метров в секунду. Вызволять альпинистов направили 69 спасателей. По предварительной информации, из 19 человек пятеро из Петербурга.

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Видео: МЧС России