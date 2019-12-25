Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Защита Алимова настаивала на домашнем аресте подсудимого, однако судья ходатайство не удовлетворил.

Городской суд Нальчика арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов. Об этом пишет ТАСС.

27 сентября Денис Алимов написал явку с повинной и дал подробные признательные показания по данному делу. В ходе суда она заявил, что признает свою вину, а также выразил готовность оказывать моральную и материальную помощь близким погибших альпинистов. Защита Алимова настаивала на домашнем аресте подсудимого, однако судья просьбу не удовлетворил.

По данным следствия, 23 сентября группа из 19 человек осуществила восхождение на гору Эльбрус. Во время спуска из-за ухудшающихся погодных условий альпинисты запросили помощи спасателей. В результате переохлаждения погибли пять человек. Четырнадцать участников восхождения удалось спасти, четверо из них в настоящее время находятся под наблюдением медиков. По факту гибели участников похода возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее жителя Хабаровска осудили на четыре года за распространение синтетических наркотиков.

Фото: Piter.tv