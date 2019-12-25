Жителя Хабаровска осудили на четыре года за распространение синтетических наркотиков

Мужчина проведет срок заключения в колонии строгого режима.

В Хабаровске осужден один из участников организованной преступной группы, осуществлявший поставку синтетических наркотиков в региоальную столицу. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Суд признал виновным 26-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже был судим.

Фигурант расследования организовал поставку авиационным и железнодорожным транспортом запрещенных веществ из западных регионов РФ. Мужчина работал на крупный интернет-магазин. Он фасовал партии наркотиков на более мелкие и раскладывал их в тайниках. Далее закладки забирали другие члены ОПГ и фасовали на разовые дозы.

Россиянин осужден по восьми преступным эпизодам по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1, части 2 статьи 228.4, части 2 статьи 228.3 УК РФ. Он проведет четыре года в колонии строгого режима.

Уроженец Томска подозревается в серии разбоев на банки в Петербурге.

Фото и видео: официальный сайт МВД России