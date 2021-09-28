Уроженец Томска подозревается в серии разбоев на банки в Петербурге

Мужчина задержан.

Полиция задержала уроженца Томска, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на банки в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В декабре 2020 года и апреле 2021 года неизвестный совершил два разбойных нападения на банки. Угрожая пистолетом мужчина требовал отдать ему деньги. Первое нападение произошло в банке, расположенном на улице Белы Куны, в котором ему удалось похитить 450 тысяч рублей. Второе нападение мужчина совершил на банк, расположенный на проспекте Стачек, сотрудница которого успела нажать тревожную кнопку, и неизвестный покинул офис ни с чем. Возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ (разбой).

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в арендованной квартире на окраине города. В ходе обыска полицейские нашли и изъяли газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски и мобильный телефон. Мужчина арестован.

Ранее мы писали, что появилось видео ограбления банка в Невском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области