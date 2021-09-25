На кадрах видео можно наблюдать, как один из злоумышленников в светлой куртке угрожает женщине оружием через стекло.

В субботу, 25 сентября, появилось видео ограбления банка в Невском районе Петербурга. Об этом Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как один из злоумышленников в светлой куртке угрожает женщине оружием через стекло. Грабитель в маске, шапке, наушниках и очках.

Напомним, утром 24-го сентября двое неизвестных совершили разбойное нападение на финансовую организацию. Тогда камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин вошли в здание, а затем вышли из него. В руках у предполагаемых злоумышленников были пакеты. После выхода двое мужчин бросились бежать.

Ранее из квартиры пенсионерки на проспекте Ветеранов украли золото с бриллиантами на 1,3 млн рублей.

Видео: Piter.tv