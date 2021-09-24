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Неизвестные ограбили банк в Невском районе

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Предполагаемые злоумышленники засветились на камерах.

Утром 24-го сентября двое неизвестных совершили разбойное нападение на финансовую организацию в Невском районе. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин вошли в здание, а затем вышли из него. В руках у предполагаемых злоумышленников были пакеты. После выхода двое мужчин бросились бежать. 

Детали происшествия пока неизвестны.

Ранее Piter.TV показывал видео с ограбления аптек в Выборгском районе. "Выручка" злоумышленника, к счастью, составила всего 2 тысячи рублей. 

Видео: Piter.TV

Теги: банк, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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