Напавшего на аптеки Выборгского района злоумышленника задержали

Преступник хотел украсть деньги, однако все, что ему отдали, 2 тысячи рублей.

Мужчину, который совершил разбойное нападение на две аптеки Выборгского района неделю назад, поймали петербургские оперативники, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Сотрудники полиции установили, что 24 августа около десяти часов вечера в аптеку в Парголово вошел неизвестный злоумышленник в черной маске, где, угрожая ножом фармацевту, украл 2 100 рублей выручки. Примерно через час злоумышленник зашел в другу аптеку в том же поселке. Однако фармацевт отказался выдавать деньги мужчине, из-за чего преступнику пришлось скрыться.

По двум эпизодам возбудили два уголовных дела по статье "Разбой" (162 УК РФ).

Накануне, 30 августа, в три часа дня в доме №39 по Среднему проспекту Васильевского острова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего мужчину.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на две аптеки в Выборгском районе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области