Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на две аптеки в Выборгском районе

В полиции возбудили два уголовные дела по статье о разбое.

Полиция продолжает поиск злоумышленника, который напал на две аптеки в Выборгском районе города.

Накануне, 24 августа, около 21:45 в аптеку на Заречной улице в Парголово вошел неизвестный в черной маске и, угрожая фармацевту ножом, похитил 2 100 рублей. Второе преступление совершили в аптеке на Толубеевском проезде, только фармацевт отказался давать деньги, и злоумышленнику пришлось скрыться без добычи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагается, что оба преступления совершил один и тот же человек. По данным следствия, возбуждены два уголовных дела. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленника.

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Фото: Piter.tv